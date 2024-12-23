Галкина Мария Кондратьева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Галкина Мария Кондратьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1940
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 273
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Галкина Федора Павлова [5]
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 104об-105
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 273
01 | Галкин Егор Федоров: 29 / 33 | крестьянин - глава
02 | Галкина Анна Семенова: - / 49 | крестьянка - жена Галкина Егора Федорова [1]
03 | Галкина Неонила Егорова: - / 9 | крестьянка - дочь Галкина Егора Федорова [1]
04 | Галкина Анастасия Егорова: - / 7 | крестьянка - дочь Галкина Егора Федорова [1]
05 | Галкин Федор Павлов: 14 / 18 | крестьянин - пасынок Галкина Егора Федорова [1]
06 | Галкина Мария Кондратьева: - / 18 | крестьянка - жена Галкина Федора Павлова [5]
07 | Галкин Савелий: 12 / 16 | крестьянин - пасынок Галкина Егора Федорова [1]
08 | Галкин Ларион: 10 / 14 | крестьянин - пасынок Галкина Егора Федорова [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.