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Галкин Федор Павлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Галкин Федор Павлов
Пол
муж
Номер записи
1939
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
273
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
пасынок Галкина Егора Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 104об-105
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 273
01 | Галкин Егор Федоров: 29 / 33 | крестьянин - глава
02 | Галкина Анна Семенова: - / 49 | крестьянка - жена Галкина Егора Федорова [1]
03 | Галкина Неонила Егорова: - / 9 | крестьянка - дочь Галкина Егора Федорова [1]
04 | Галкина Анастасия Егорова: - / 7 | крестьянка - дочь Галкина Егора Федорова [1]
05 | Галкин Федор Павлов: 14 / 18 | крестьянин - пасынок Галкина Егора Федорова [1]
06 | Галкина Мария Кондратьева: - / 18 | крестьянка - жена Галкина Федора Павлова [5]
07 | Галкин Савелий: 12 / 16 | крестьянин - пасынок Галкина Егора Федорова [1]
08 | Галкин Ларион: 10 / 14 | крестьянин - пасынок Галкина Егора Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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