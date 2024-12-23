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Галкина Анна Семенова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Галкина Анна Семенова
Пол
жен
Номер записи
1936
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
273
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Галкина Егора Федорова [1]
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 104об-105
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 273
01 | Галкин Егор Федоров: 29 / 33 | крестьянин - глава
02 | Галкина Анна Семенова: - / 49 | крестьянка - жена Галкина Егора Федорова [1]
03 | Галкина Неонила Егорова: - / 9 | крестьянка - дочь Галкина Егора Федорова [1]
04 | Галкина Анастасия Егорова: - / 7 | крестьянка - дочь Галкина Егора Федорова [1]
05 | Галкин Федор Павлов: 14 / 18 | крестьянин - пасынок Галкина Егора Федорова [1]
06 | Галкина Мария Кондратьева: - / 18 | крестьянка - жена Галкина Федора Павлова [5]
07 | Галкин Савелий: 12 / 16 | крестьянин - пасынок Галкина Егора Федорова [1]
08 | Галкин Ларион: 10 / 14 | крестьянин - пасынок Галкина Егора Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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