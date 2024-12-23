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Ожорин Осип Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ожорин Осип Андреев
Пол
муж
Номер записи
1932
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
272
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Ожорина Андрея Григорьева [1]
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 104об-105
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 272
01 | Ожорин Андрей Григорьев: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Ожорина Пелагея Дмитриева: - / 40 | крестьянка - жена Ожорина Андрея Григорьева [1]
03 | Ожорина Василиса Андреева: - / 9 | крестьянка - дочь Ожорина Андрея Григорьева [1]
04 | Ожорин Осип Андреев: 29 / 33 | крестьянин - сын Ожорина Андрея Григорьева [1]
05 | Ожорина Аграфена Тимофеева: - / 20 | крестьянка - жена Ожорина Осипа Андреева [4]
06 | Ожорин Терентий Андреев: - / 2,5 | крестьянин - сын Ожорина Андрея Григорьева [1]
Дополнительная информация в записи
Сын от первой жены.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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