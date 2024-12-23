Ожорин Осип Андреев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ожорин Осип Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1932
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 272
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Ожорина Андрея Григорьева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 29
- Возраст по текущей РС
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 104об-105
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 272
01 | Ожорин Андрей Григорьев: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Ожорина Пелагея Дмитриева: - / 40 | крестьянка - жена Ожорина Андрея Григорьева [1]
03 | Ожорина Василиса Андреева: - / 9 | крестьянка - дочь Ожорина Андрея Григорьева [1]
04 | Ожорин Осип Андреев: 29 / 33 | крестьянин - сын Ожорина Андрея Григорьева [1]
05 | Ожорина Аграфена Тимофеева: - / 20 | крестьянка - жена Ожорина Осипа Андреева [4]
06 | Ожорин Терентий Андреев: - / 2,5 | крестьянин - сын Ожорина Андрея Григорьева [1]
- Дополнительная информация в записи
- Сын от первой жены.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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