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Железняков Гурий Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Гурий Васильев
Пол
муж
Номер записи
1927
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
271
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Железнякова Василия Матвеева [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 103об-104
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 271
01 | Железняков Василий Матвеев: 36 / 40 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Устиния Гаврилова: - / 39 | крестьянка - жена Железнякова Василия Матвеева [1]
03 | Железнякова Агафья Васильева: - / 17 | крестьянка - дочь Железнякова Василия Матвеева [1]
04 | Железнякова Мария Васильева: - / 7 | крестьянка - дочь Железнякова Василия Матвеева [1]
05 | Железняков Гурий Васильев: 12 / 16 | крестьянин - сын Железнякова Василия Матвеева [1]
06 | Железнякова Пелагея Степанова: - / 18 | крестьянка - жена Железнякова Василия Матвеева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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