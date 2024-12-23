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Железняков Петр Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Петр Иванов
Пол
муж
Номер записи
1918
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
270
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 103об-104
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 270
01 | Железняков Петр Иванов: 12 / 16 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Мелания Ильина: - / 44 | крестьянка - мать Железнякова Петра Иванова [1]
03 | Железнякова Авдотья Иванова: - / 18 | крестьянка - жена Железнякова Петра Иванова [1]
04 | Железняков Захар Иванов: 7 / 11 | крестьянин - брат Железнякова Петра Иванова [1]
05 | Железняков Илья Иванов: - / 2,5 | крестьянин - брат Железнякова Петра Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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