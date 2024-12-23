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Железнякова Соломонида Федорова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железнякова Соломонида Федорова
Пол
жен
Номер записи
1911
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
269
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Железнякова Ивана Васильева [1]
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 103об-104
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 269
01 | Железняков Иван Васильев: 20 / 24 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Соломонида Федорова: - / 44 | крестьянка - мать Железнякова Ивана Васильева [1]
03 | Железнякова Василиса Никонова: - / 30 | крестьянка - жена Железнякова Ивана Васильева [1]
04 | Железнякова Анастасия Иванова: - / 0 | крестьянка - дочь Железнякова Ивана Васильева [1]
05 | Железняков Григорий Иванов: 2 / 6 | крестьянин - сын Железнякова Ивана Васильева [1]
06 | Железняков Макей Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Железнякова Ивана Васильева [1]
07 | Железняков Павел Васильев: 16 / 20 | крестьянин - брат Железнякова Ивана Васильева [1]
08 | Железнякова Пелагея Яковлева: - / 22 | крестьянка - жена Железнякова Павла Васильева [7]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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