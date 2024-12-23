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Железняков Иван Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Иван Васильев
Пол
муж
Номер записи
1910
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
269
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 103об-104
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 269
01 | Железняков Иван Васильев: 20 / 24 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Соломонида Федорова: - / 44 | крестьянка - мать Железнякова Ивана Васильева [1]
03 | Железнякова Василиса Никонова: - / 30 | крестьянка - жена Железнякова Ивана Васильева [1]
04 | Железнякова Анастасия Иванова: - / 0 | крестьянка - дочь Железнякова Ивана Васильева [1]
05 | Железняков Григорий Иванов: 2 / 6 | крестьянин - сын Железнякова Ивана Васильева [1]
06 | Железняков Макей Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Железнякова Ивана Васильева [1]
07 | Железняков Павел Васильев: 16 / 20 | крестьянин - брат Железнякова Ивана Васильева [1]
08 | Железнякова Пелагея Яковлева: - / 22 | крестьянка - жена Железнякова Павла Васильева [7]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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