Железняков Иван Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Железняков Иван Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1910
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 269
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 20
- Возраст по текущей РС
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1792
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 103об-104
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 269
01 | Железняков Иван Васильев: 20 / 24 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Соломонида Федорова: - / 44 | крестьянка - мать Железнякова Ивана Васильева [1]
03 | Железнякова Василиса Никонова: - / 30 | крестьянка - жена Железнякова Ивана Васильева [1]
04 | Железнякова Анастасия Иванова: - / 0 | крестьянка - дочь Железнякова Ивана Васильева [1]
05 | Железняков Григорий Иванов: 2 / 6 | крестьянин - сын Железнякова Ивана Васильева [1]
06 | Железняков Макей Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Железнякова Ивана Васильева [1]
07 | Железняков Павел Васильев: 16 / 20 | крестьянин - брат Железнякова Ивана Васильева [1]
08 | Железнякова Пелагея Яковлева: - / 22 | крестьянка - жена Железнякова Павла Васильева [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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