Фролова Ульяна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Ульяна Игнатьева

Фролова Ульяна Игнатьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фролова Ульяна Игнатьева
Пол
жен
Номер записи
1909
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
268
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
племянница Фролова Дениса Кузьмина [6]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 102об-103
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 268
01 | Фролов Алексей Васильев: 38 / - | крестьянин - глава
02 | Фролова Мария Алексеева: - / 13 | крестьянка - дочь Фролова Алексея Васильева [1]
03 | Фролова Мария Алексеева: - / 11 | крестьянка - дочь Фролова Алексея Васильева [1]
04 | Фролов Кузьма Васильев: 20 / 24 | крестьянин - зять Фролова Алексея Васильева [1]
05 | Фролова Прасковья Алексеева: - / 21 | крестьянка - жена Фролова Кузьмы Васильева [4]
06 | Фролов Денис Кузьмин: - / 2 | крестьянин - сын Фролова Кузьмы Васильева [4]
07 | Фролова Ульяна Игнатьева: - / 13 | крестьянка - племянница Фролова Дениса Кузьмина [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.