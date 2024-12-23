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Фролов Кузьма Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фролов Кузьма Васильев
Пол
муж
Номер записи
1906
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
268
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
зять Фролова Алексея Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 102об-103
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 268
01 | Фролов Алексей Васильев: 38 / - | крестьянин - глава
02 | Фролова Мария Алексеева: - / 13 | крестьянка - дочь Фролова Алексея Васильева [1]
03 | Фролова Мария Алексеева: - / 11 | крестьянка - дочь Фролова Алексея Васильева [1]
04 | Фролов Кузьма Васильев: 20 / 24 | крестьянин - зять Фролова Алексея Васильева [1]
05 | Фролова Прасковья Алексеева: - / 21 | крестьянка - жена Фролова Кузьмы Васильева [4]
06 | Фролов Денис Кузьмин: - / 2 | крестьянин - сын Фролова Кузьмы Васильева [4]
07 | Фролова Ульяна Игнатьева: - / 13 | крестьянка - племянница Фролова Дениса Кузьмина [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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