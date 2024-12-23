Фролов Алексей Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Фролов Алексей Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1903
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 268
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 38
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1815
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 102об-103
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 268
01 | Фролов Алексей Васильев: 38 / - | крестьянин - глава
02 | Фролова Мария Алексеева: - / 13 | крестьянка - дочь Фролова Алексея Васильева [1]
03 | Фролова Мария Алексеева: - / 11 | крестьянка - дочь Фролова Алексея Васильева [1]
04 | Фролов Кузьма Васильев: 20 / 24 | крестьянин - зять Фролова Алексея Васильева [1]
05 | Фролова Прасковья Алексеева: - / 21 | крестьянка - жена Фролова Кузьмы Васильева [4]
06 | Фролов Денис Кузьмин: - / 2 | крестьянин - сын Фролова Кузьмы Васильева [4]
07 | Фролова Ульяна Игнатьева: - / 13 | крестьянка - племянница Фролова Дениса Кузьмина [6]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.