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Козаченков Тихон Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Козаченков Тихон Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
1897
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
267
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Козаченкова Тимофея Давыдова [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 102об-103
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 267
01 | Козаченков Тимофей Давыдов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Козаченкова Аграфена Семенова: - / 49 | крестьянка - жена Козаченкова Тимофея Давыдова [1]
03 | Козаченкова Наталья Тимофеева: - / 10 | крестьянка - дочь Козаченкова Тимофея Давыдова [1]
04 | Козаченков Тихон Тимофеев: 24 / 28 | крестьянин - сын Козаченкова Тимофея Давыдова [1]
05 | Козаченкова Феодосия Григорьева: - / 25 | крестьянка - жена Козаченкова Тихона Тимофеева [4]
06 | Козаченков Иван Тихонов: - / 0 | крестьянин - сын Козаченкова Тихона Тимофеева [4]
07 | Козаченкова Матрена Тихонова: - / 5 | крестьянка - дочь Козаченкова Тихона Тимофеева [4]
08 | Козаченкова Фекла Тихонова: - / 2 | крестьянка - дочь Козаченкова Тихона Тимофеева [4]
09 | Козаченков Савелий Тимофеев: 16 / - | крестьянин - сын Козаченкова Тимофея Давыдова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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