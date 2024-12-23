Козаченков Тимофей Давыдов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Козаченков Тимофей Давыдов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1894
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 267
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 48
- Возраст по текущей РС
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1764
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 102об-103
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 267
01 | Козаченков Тимофей Давыдов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Козаченкова Аграфена Семенова: - / 49 | крестьянка - жена Козаченкова Тимофея Давыдова [1]
03 | Козаченкова Наталья Тимофеева: - / 10 | крестьянка - дочь Козаченкова Тимофея Давыдова [1]
04 | Козаченков Тихон Тимофеев: 24 / 28 | крестьянин - сын Козаченкова Тимофея Давыдова [1]
05 | Козаченкова Феодосия Григорьева: - / 25 | крестьянка - жена Козаченкова Тихона Тимофеева [4]
06 | Козаченков Иван Тихонов: - / 0 | крестьянин - сын Козаченкова Тихона Тимофеева [4]
07 | Козаченкова Матрена Тихонова: - / 5 | крестьянка - дочь Козаченкова Тихона Тимофеева [4]
08 | Козаченкова Фекла Тихонова: - / 2 | крестьянка - дочь Козаченкова Тихона Тимофеева [4]
09 | Козаченков Савелий Тимофеев: 16 / - | крестьянин - сын Козаченкова Тимофея Давыдова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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