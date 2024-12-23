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Крупин Абрам Савельев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Крупин Абрам Савельев
Пол
муж
Номер записи
1893
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
266
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
брат Крупина Семена Савельева [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 101об-102
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 266
01 | Крупин Семен Савельев: 20 / 24 | крестьянин - глава
02 | Крупина Дарья Григорьева: - / 39 | крестьянка - мать Крупина Семена Савельева [1]
03 | Крупина Евфимия Яковлева: - / 26 | крестьянка - жена Крупина Семена Савельева [1]
04 | Крупин Иван Савельев: 16 / - | крестьянин - брат Крупина Семена Савельева [1]
05 | Крупин Иван Савельев: 12 / 16 | крестьянин - брат Крупина Семена Савельева [1]
06 | Крупин Абрам Савельев: 10 / 14 | крестьянин - брат Крупина Семена Савельева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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