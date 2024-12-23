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Крупина Евфимия Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Крупина Евфимия Яковлева
Пол
жен
Номер записи
1890
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
266
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Крупина Семена Савельева [1]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 101об-102
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 266
01 | Крупин Семен Савельев: 20 / 24 | крестьянин - глава
02 | Крупина Дарья Григорьева: - / 39 | крестьянка - мать Крупина Семена Савельева [1]
03 | Крупина Евфимия Яковлева: - / 26 | крестьянка - жена Крупина Семена Савельева [1]
04 | Крупин Иван Савельев: 16 / - | крестьянин - брат Крупина Семена Савельева [1]
05 | Крупин Иван Савельев: 12 / 16 | крестьянин - брат Крупина Семена Савельева [1]
06 | Крупин Абрам Савельев: 10 / 14 | крестьянин - брат Крупина Семена Савельева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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