Бодина Прасковья Тимофеева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Бодина Прасковья Тимофеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1880
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 265
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Бодина Василия Петрова [5]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 101об-102
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 265
01 | Бодин Петр Иванов: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Бодина Прасковья Алексеева: - / 38 | крестьянка - жена Бодина Петра Иванова [1]
03 | Бодина Акулина Петрова: - / 18 | крестьянка - дочь Бодина Петра Иванова [1]
04 | Бодина Акулина Петрова: - / 15 | крестьянка - дочь Бодина Петра Иванова [1]
05 | Бодин Василий Петров: 20 / 24 | крестьянин - сын Бодина Петра Иванова [1]
06 | Бодина Прасковья Тимофеева: - / 22 | крестьянка - жена Бодина Василия Петрова [5]
07 | Бодин Семен Васильев: - / 2,5 | крестьянин - сын Бодина Василия Петрова [5]
08 | Бодин Лука Васильев: - / 1 | крестьянин - сын Бодина Василия Петрова [5]
09 | Юрочкин Егор Александров: 24 / 28 | крестьянин - пасынок Бодина Петра Иванова [1]
10 | Юрочкина Авдотья Михайлова: - / 29 | крестьянка - жена Юрочкина Егора Александрова [9]
11 | Юрочкина Дарья Егорова: - / 6 | крестьянка - дочь Юрочкина Егора Александрова [9]
12 | Юрочкина Устиния Егорова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Юрочкина Егора Александрова [9]
13 | Юрочкин Ермолай Егоров: 4 / 8 | крестьянин - сын Юрочкина Егора Александрова [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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