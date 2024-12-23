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Бодин Василий Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бодин Василий Петров
Пол
муж
Номер записи
1879
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
265
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Бодина Петра Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 101об-102
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 265
01 | Бодин Петр Иванов: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Бодина Прасковья Алексеева: - / 38 | крестьянка - жена Бодина Петра Иванова [1]
03 | Бодина Акулина Петрова: - / 18 | крестьянка - дочь Бодина Петра Иванова [1]
04 | Бодина Акулина Петрова: - / 15 | крестьянка - дочь Бодина Петра Иванова [1]
05 | Бодин Василий Петров: 20 / 24 | крестьянин - сын Бодина Петра Иванова [1]
06 | Бодина Прасковья Тимофеева: - / 22 | крестьянка - жена Бодина Василия Петрова [5]
07 | Бодин Семен Васильев: - / 2,5 | крестьянин - сын Бодина Василия Петрова [5]
08 | Бодин Лука Васильев: - / 1 | крестьянин - сын Бодина Василия Петрова [5]
09 | Юрочкин Егор Александров: 24 / 28 | крестьянин - пасынок Бодина Петра Иванова [1]
10 | Юрочкина Авдотья Михайлова: - / 29 | крестьянка - жена Юрочкина Егора Александрова [9]
11 | Юрочкина Дарья Егорова: - / 6 | крестьянка - дочь Юрочкина Егора Александрова [9]
12 | Юрочкина Устиния Егорова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Юрочкина Егора Александрова [9]
13 | Юрочкин Ермолай Егоров: 4 / 8 | крестьянин - сын Юрочкина Егора Александрова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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