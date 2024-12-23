Горенков Яков Никонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоренков Яков Никонов

Горенков Яков Никонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горенков Яков Никонов
Пол
муж
Номер записи
1873
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
264
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Горенкова Никона Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 100об-101
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 264
01 | Горенков Никон Андреев: 46 / 50 | крестьянин - глава
02 | Горенкова Акулина Никонова: - / 16 | крестьянка - дочь Горенкова Никона Андреева [1]
03 | Горенков Яков Никонов: 15 / 19 | крестьянин - сын Горенкова Никона Андреева [1]
04 | Горенкова Аксинья Абрамова: - / 22 | крестьянка - жена Горенкова Якова Никонова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.