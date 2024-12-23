Мортин Тимофей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМортин Тимофей Федоров

Мортин Тимофей Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Тимофей Федоров
Пол
муж
Номер записи
1865
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
263
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Мортина Федора Киреева [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 100об-101
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 263
01 | Мортин Федор Киреев: 61 / 65 | крестьянин - глава
02 | Мортин Иван Федоров: 28 / 32 | крестьянин - сын Мортина Федора Киреева [1]
03 | Мортина Мавра Степанова: - / 37 | крестьянка - жена Мортина Ивана Федорова [2]
04 | Мортин Яков Иванов: 5 / 9 | крестьянин - сын Мортина Ивана Федорова [2]
05 | Мортина Авдотья Иванова: - / 14 | крестьянка - дочь Мортина Ивана Федорова [2]
06 | Мортина Марфа Иванова: - / 8 | крестьянка - дочь Мортина Ивана Федорова [2]
07 | Мортин Тимофей Федоров: 26 / 30 | крестьянин - сын Мортина Федора Киреева [1]
08 | Мортина Арина Алексеева: - / 26 | крестьянка - жена Мортина Тимофея Федорова [7]
09 | Мортина Анна Тимофеева: - / 4 | крестьянка - дочь Мортина Тимофея Федорова [7]
10 | Мортина Прасковья Тимофеева: - / 2 | крестьянка - дочь Мортина Тимофея Федорова [7]
11 | Мортин Петр Тимофеев: - / 1 | крестьянин - сын Мортина Тимофея Федорова [7]
12 | Мортина Анастасия Семенова: - / 32 | крестьянка - сноха Мортина Федора Киреева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.