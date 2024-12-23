Мортина Авдотья Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мортина Авдотья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1863
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 263
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Мортина Ивана Федорова [2]
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 100об-101
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 263
01 | Мортин Федор Киреев: 61 / 65 | крестьянин - глава
02 | Мортин Иван Федоров: 28 / 32 | крестьянин - сын Мортина Федора Киреева [1]
03 | Мортина Мавра Степанова: - / 37 | крестьянка - жена Мортина Ивана Федорова [2]
04 | Мортин Яков Иванов: 5 / 9 | крестьянин - сын Мортина Ивана Федорова [2]
05 | Мортина Авдотья Иванова: - / 14 | крестьянка - дочь Мортина Ивана Федорова [2]
06 | Мортина Марфа Иванова: - / 8 | крестьянка - дочь Мортина Ивана Федорова [2]
07 | Мортин Тимофей Федоров: 26 / 30 | крестьянин - сын Мортина Федора Киреева [1]
08 | Мортина Арина Алексеева: - / 26 | крестьянка - жена Мортина Тимофея Федорова [7]
09 | Мортина Анна Тимофеева: - / 4 | крестьянка - дочь Мортина Тимофея Федорова [7]
10 | Мортина Прасковья Тимофеева: - / 2 | крестьянка - дочь Мортина Тимофея Федорова [7]
11 | Мортин Петр Тимофеев: - / 1 | крестьянин - сын Мортина Тимофея Федорова [7]
12 | Мортина Анастасия Семенова: - / 32 | крестьянка - сноха Мортина Федора Киреева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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