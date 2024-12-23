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Бормотов Андроник Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бормотов Андроник Семенов
Пол
муж
Номер записи
1856
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
262
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Бормотова Семена Никифорова [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 99об-100
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 262
01 | Бормотов Семен Никифоров: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Бормотова Ульяна Симонова: - / 86 | крестьянка - мать Бормотова Семена Никифорова [1]
03 | Бормотова Анна Васильева: - / 49 | крестьянка - жена Бормотова Семена Никифорова [1]
04 | Бормотов Андроник Семенов: 22 / 26 | крестьянин - сын Бормотова Семена Никифорова [1]
05 | Бормотова Прасковья Васильева: - / 23 | крестьянка - жена Бормотова Андроника Семенова [4]
06 | Бормотов Филипп Андронов: - / 2,5 | крестьянин - сын Бормотова Андроника Семенова [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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