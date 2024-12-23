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Бормотова Ульяна Симонова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бормотова Ульяна Симонова
Пол
жен
Номер записи
1854
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
262
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Бормотова Семена Никифорова [1]
Возраст по текущей РС
86
Год рождения вычисленный
1730
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 99об-100
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 262
01 | Бормотов Семен Никифоров: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Бормотова Ульяна Симонова: - / 86 | крестьянка - мать Бормотова Семена Никифорова [1]
03 | Бормотова Анна Васильева: - / 49 | крестьянка - жена Бормотова Семена Никифорова [1]
04 | Бормотов Андроник Семенов: 22 / 26 | крестьянин - сын Бормотова Семена Никифорова [1]
05 | Бормотова Прасковья Васильева: - / 23 | крестьянка - жена Бормотова Андроника Семенова [4]
06 | Бормотов Филипп Андронов: - / 2,5 | крестьянин - сын Бормотова Андроника Семенова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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