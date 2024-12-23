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Салапаев Роман Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Роман Степанов
Пол
муж
Номер записи
1851
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
261
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
53
Причина выбытия
умер
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1758
Год смерти
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 99об-100
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 261
01 | Салапаев Роман Степанов: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Салапаева Наталья Савельева: - / 57 | крестьянка - жена Салапаева Романа Степанова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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