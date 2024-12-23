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Бормотова Мария Афанасьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бормотова Мария Афанасьева
Пол
жен
Номер записи
1850
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
260
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Бормотова Ульяна Петрова [4]
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 99об-100
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 260
01 | Бормотов Петр Иванов: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Бормотова Пелагея Романова: - / 36 | крестьянка - жена Бормотова Петра Иванова [1]
03 | Бормотова Анна Петрова: - / 1 | крестьянка - дочь Бормотова Петра Иванова [1]
04 | Бормотов Ульян Петров: 10 / 14 | крестьянин - сын Бормотова Петра Иванова [1]
05 | Бормотова Мария Афанасьева: - / 17 | крестьянка - жена Бормотова Ульяна Петрова [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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