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Бормотов Ульян Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бормотов Ульян Петров
Пол
муж
Номер записи
1849
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
260
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Бормотова Петра Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 99об-100
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 260
01 | Бормотов Петр Иванов: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Бормотова Пелагея Романова: - / 36 | крестьянка - жена Бормотова Петра Иванова [1]
03 | Бормотова Анна Петрова: - / 1 | крестьянка - дочь Бормотова Петра Иванова [1]
04 | Бормотов Ульян Петров: 10 / 14 | крестьянин - сын Бормотова Петра Иванова [1]
05 | Бормотова Мария Афанасьева: - / 17 | крестьянка - жена Бормотова Ульяна Петрова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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