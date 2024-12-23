Мортина Феодосия Михайлова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мортина Феодосия Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1838
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 259
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Мортина Автомона Филиппова [7]
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 98об-99
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 259
01 | Мортин Федор Иванов: 63 / 67 | крестьянин - глава
02 | Мортина Мавра Ларионова: - / 67 | крестьянка - жена Мортина Федора Иванова [1]
03 | Мортин Филипп Федоров: 36 / 40 | крестьянин - сын Мортина Федора Иванова [1]
04 | Мортина Акулина Васильева: - / 38 | крестьянка - жена Мортина Филиппа Федорова [3]
05 | Мортина Софья Филиппова: - / 5 | крестьянка - дочь Мортина Филиппа Федорова [3]
06 | Мортина Варвара Филиппова: - / 1 | крестьянка - дочь Мортина Филиппа Федорова [3]
07 | Мортин Автомон Филиппов: 21 / 25 | крестьянин - сын Мортина Филиппа Федорова [3]
08 | Мортина Феодосия Михайлова: - / 19 | крестьянка - жена Мортина Автомона Филиппова [7]
09 | Мортин Иван Филиппов: 10 / 14 | крестьянин - сын Мортина Филиппа Федорова [3]
10 | Мортин Евдоким Филиппов: 8 / 12 | крестьянин - сын Мортина Филиппа Федорова [3]
11 | Мортин Егор Федоров: 34 / - | крестьянин - сын Мортина Федора Иванова [1]
12 | Мортин Егор Егоров: 10 / 14 | крестьянин - сын Мортина Егора Федорова [11]
13 | Мортин Абрам Егоров: - / 2,5 | крестьянин - сын Мортина Егора Федорова [11]
14 | Мортина Аксинья Егорова: - / 17 | крестьянка - дочь Мортина Егора Федорова [11]
15 | Мортина Матрена Егорова: - / 11 | крестьянка - дочь Мортина Егора Федорова [11]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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