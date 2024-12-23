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Мортин Автомон Филиппов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Автомон Филиппов
Пол
муж
Номер записи
1837
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
259
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Мортина Филиппа Федорова [3]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 98об-99
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 259
01 | Мортин Федор Иванов: 63 / 67 | крестьянин - глава
02 | Мортина Мавра Ларионова: - / 67 | крестьянка - жена Мортина Федора Иванова [1]
03 | Мортин Филипп Федоров: 36 / 40 | крестьянин - сын Мортина Федора Иванова [1]
04 | Мортина Акулина Васильева: - / 38 | крестьянка - жена Мортина Филиппа Федорова [3]
05 | Мортина Софья Филиппова: - / 5 | крестьянка - дочь Мортина Филиппа Федорова [3]
06 | Мортина Варвара Филиппова: - / 1 | крестьянка - дочь Мортина Филиппа Федорова [3]
07 | Мортин Автомон Филиппов: 21 / 25 | крестьянин - сын Мортина Филиппа Федорова [3]
08 | Мортина Феодосия Михайлова: - / 19 | крестьянка - жена Мортина Автомона Филиппова [7]
09 | Мортин Иван Филиппов: 10 / 14 | крестьянин - сын Мортина Филиппа Федорова [3]
10 | Мортин Евдоким Филиппов: 8 / 12 | крестьянин - сын Мортина Филиппа Федорова [3]
11 | Мортин Егор Федоров: 34 / - | крестьянин - сын Мортина Федора Иванова [1]
12 | Мортин Егор Егоров: 10 / 14 | крестьянин - сын Мортина Егора Федорова [11]
13 | Мортин Абрам Егоров: - / 2,5 | крестьянин - сын Мортина Егора Федорова [11]
14 | Мортина Аксинья Егорова: - / 17 | крестьянка - дочь Мортина Егора Федорова [11]
15 | Мортина Матрена Егорова: - / 11 | крестьянка - дочь Мортина Егора Федорова [11]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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