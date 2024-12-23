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Мортин Сергей Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Сергей Иванов
Пол
муж
Номер записи
1827
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
258
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Мортина Ивана Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 98об-99
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 258
01 | Мортин Иван Иванов: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Мортина Аграфена Семенова: - / 61 | крестьянка - жена Мортина Ивана Иванова [1]
03 | Мортин Иван Иванов: 35 / 39 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
04 | Мортина Евфросиния Абрамова: - / 34 | крестьянка - жена Мортина Ивана Иванова [3]
05 | Мортина Степанида Иванова: - / 11 | крестьянка - дочь Мортина Ивана Иванова [3]
06 | Мортина Евфросиния Иванова: - / 5 | крестьянка - дочь Мортина Ивана Иванова [3]
07 | Мортина Мавра Иванова: - / 3 | крестьянка - дочь Мортина Ивана Иванова [3]
08 | Мортин Иван Иванов: 4 / 8 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
09 | Мортин Сергей Иванов: 28 / 32 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
10 | Мортина Екатерина Савельева: - / 29 | крестьянка - жена Мортина Сергея Иванова [9]
11 | Мортин Александр Сергеев: - / 2 | крестьянин - сын Мортина Сергея Иванова [9]
12 | Мортина Василиса Сергеева: - / 5 | крестьянка - дочь Мортина Сергея Иванова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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