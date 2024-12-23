Мортина Евфросиния Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мортина Евфросиния Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1824
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 258
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Мортина Ивана Иванова [3]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 98об-99
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 258
01 | Мортин Иван Иванов: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Мортина Аграфена Семенова: - / 61 | крестьянка - жена Мортина Ивана Иванова [1]
03 | Мортин Иван Иванов: 35 / 39 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
04 | Мортина Евфросиния Абрамова: - / 34 | крестьянка - жена Мортина Ивана Иванова [3]
05 | Мортина Степанида Иванова: - / 11 | крестьянка - дочь Мортина Ивана Иванова [3]
06 | Мортина Евфросиния Иванова: - / 5 | крестьянка - дочь Мортина Ивана Иванова [3]
07 | Мортина Мавра Иванова: - / 3 | крестьянка - дочь Мортина Ивана Иванова [3]
08 | Мортин Иван Иванов: 4 / 8 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
09 | Мортин Сергей Иванов: 28 / 32 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
10 | Мортина Екатерина Савельева: - / 29 | крестьянка - жена Мортина Сергея Иванова [9]
11 | Мортин Александр Сергеев: - / 2 | крестьянин - сын Мортина Сергея Иванова [9]
12 | Мортина Василиса Сергеева: - / 5 | крестьянка - дочь Мортина Сергея Иванова [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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