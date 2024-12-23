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Роденкова Авдотья Ильина

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Роденкова Авдотья Ильина
Пол
жен
Номер записи
1814
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
257
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Роденкова Петра Кузьмина [1]
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 97об-98
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 257
01 | Роденков Петр Кузьмин: 26 / 30 | крестьянин - глава
02 | Роденкова Авдотья Ильина: - / 58 | крестьянка - мать Роденкова Петра Кузьмина [1]
03 | Роденкова Матрена Абрамова: - / 27 | крестьянка - жена Роденкова Петра Кузьмина [1]
04 | Роденкова Александра Петрова: - / 14 | крестьянка - дочь Роденкова Петра Кузьмина [1]
05 | Роденкова Матрена Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Роденкова Петра Кузьмина [1]
06 | Роденков Иван Петров: - / 2,5 | крестьянин - сын Роденкова Петра Кузьмина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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