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Роденков Петр Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Роденков Петр Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
1813
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
257
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 97об-98
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 257
01 | Роденков Петр Кузьмин: 26 / 30 | крестьянин - глава
02 | Роденкова Авдотья Ильина: - / 58 | крестьянка - мать Роденкова Петра Кузьмина [1]
03 | Роденкова Матрена Абрамова: - / 27 | крестьянка - жена Роденкова Петра Кузьмина [1]
04 | Роденкова Александра Петрова: - / 14 | крестьянка - дочь Роденкова Петра Кузьмина [1]
05 | Роденкова Матрена Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Роденкова Петра Кузьмина [1]
06 | Роденков Иван Петров: - / 2,5 | крестьянин - сын Роденкова Петра Кузьмина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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