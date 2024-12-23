Роденков Петр Кузьмин
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Роденков Петр Кузьмин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1813
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 257
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 26
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 97об-98
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 257
01 | Роденков Петр Кузьмин: 26 / 30 | крестьянин - глава
02 | Роденкова Авдотья Ильина: - / 58 | крестьянка - мать Роденкова Петра Кузьмина [1]
03 | Роденкова Матрена Абрамова: - / 27 | крестьянка - жена Роденкова Петра Кузьмина [1]
04 | Роденкова Александра Петрова: - / 14 | крестьянка - дочь Роденкова Петра Кузьмина [1]
05 | Роденкова Матрена Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Роденкова Петра Кузьмина [1]
06 | Роденков Иван Петров: - / 2,5 | крестьянин - сын Роденкова Петра Кузьмина [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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