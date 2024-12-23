Симонов Ульян Андреев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Симонов Ульян Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1809
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 256
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Симонова Андрея Григорьева [1]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 97об-98
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 256
01 | Симонов Андрей Григорьев: 23 / 27 | крестьянин - глава
02 | Симонова Варвара Матвеева: - / 25 | крестьянка - жена Симонова Андрея Григорьева [1]
03 | Симонова Авдотья Андреева: - / 4 | крестьянка - дочь Симонова Андрея Григорьева [1]
04 | Симонов Осип Андреев: - / 2,5 | крестьянин - сын Симонова Андрея Григорьева [1]
05 | Симонов Ульян Андреев: - / 1 | крестьянин - сын Симонова Андрея Григорьева [1]
06 | Симонов Матвей Григорьев: 18 / 22 | крестьянин - брат Симонова Андрея Григорьева [1]
07 | Симонова Арина Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Симонова Матвея Григорьева [6]
08 | Симонов Василий Григорьев: 15 / 19 | крестьянин - брат Симонова Андрея Григорьева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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