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Симонова Варвара Матвеева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симонова Варвара Матвеева
Пол
жен
Номер записи
1806
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
256
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Симонова Андрея Григорьева [1]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 97об-98
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 256
01 | Симонов Андрей Григорьев: 23 / 27 | крестьянин - глава
02 | Симонова Варвара Матвеева: - / 25 | крестьянка - жена Симонова Андрея Григорьева [1]
03 | Симонова Авдотья Андреева: - / 4 | крестьянка - дочь Симонова Андрея Григорьева [1]
04 | Симонов Осип Андреев: - / 2,5 | крестьянин - сын Симонова Андрея Григорьева [1]
05 | Симонов Ульян Андреев: - / 1 | крестьянин - сын Симонова Андрея Григорьева [1]
06 | Симонов Матвей Григорьев: 18 / 22 | крестьянин - брат Симонова Андрея Григорьева [1]
07 | Симонова Арина Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Симонова Матвея Григорьева [6]
08 | Симонов Василий Григорьев: 15 / 19 | крестьянин - брат Симонова Андрея Григорьева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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