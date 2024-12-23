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Симонов Андрей Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симонов Андрей Григорьев
Пол
муж
Номер записи
1805
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
256
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 97об-98
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 256
01 | Симонов Андрей Григорьев: 23 / 27 | крестьянин - глава
02 | Симонова Варвара Матвеева: - / 25 | крестьянка - жена Симонова Андрея Григорьева [1]
03 | Симонова Авдотья Андреева: - / 4 | крестьянка - дочь Симонова Андрея Григорьева [1]
04 | Симонов Осип Андреев: - / 2,5 | крестьянин - сын Симонова Андрея Григорьева [1]
05 | Симонов Ульян Андреев: - / 1 | крестьянин - сын Симонова Андрея Григорьева [1]
06 | Симонов Матвей Григорьев: 18 / 22 | крестьянин - брат Симонова Андрея Григорьева [1]
07 | Симонова Арина Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Симонова Матвея Григорьева [6]
08 | Симонов Василий Григорьев: 15 / 19 | крестьянин - брат Симонова Андрея Григорьева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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