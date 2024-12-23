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Дыдыкин Парфен Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Дыдыкин Парфен Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
1804
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
255
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Дыдыкина Кузьмы Егорова [2]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 97об-98
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 255
01 | Дыдыкин Егор Иванов: 50 / 54 | крестьянин - глава
02 | Дыдыкин Кузьма Егоров: 19 / 23 | крестьянин - сын Дыдыкина Егора Иванова [1]
03 | Дыдыкина Прасковья Максимова: - / 25 | крестьянка - жена Дыдыкина Кузьмы Егорова [2]
04 | Дыдыкина Марфа Кузьмина: - / 0 | крестьянка - дочь Дыдыкина Кузьмы Егорова [2]
05 | Дыдыкин Парфен Кузьмин: 3 / 7 | крестьянин - сын Дыдыкина Кузьмы Егорова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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