Дыдыкин Парфен Кузьмин
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Дыдыкин Парфен Кузьмин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1804
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 255
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Дыдыкина Кузьмы Егорова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 3
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 97об-98
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 255
01 | Дыдыкин Егор Иванов: 50 / 54 | крестьянин - глава
02 | Дыдыкин Кузьма Егоров: 19 / 23 | крестьянин - сын Дыдыкина Егора Иванова [1]
03 | Дыдыкина Прасковья Максимова: - / 25 | крестьянка - жена Дыдыкина Кузьмы Егорова [2]
04 | Дыдыкина Марфа Кузьмина: - / 0 | крестьянка - дочь Дыдыкина Кузьмы Егорова [2]
05 | Дыдыкин Парфен Кузьмин: 3 / 7 | крестьянин - сын Дыдыкина Кузьмы Егорова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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