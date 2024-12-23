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Дыдыкин Егор Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Дыдыкин Егор Иванов
Пол
муж
Номер записи
1800
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
255
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
50
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 97об-98
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 255
01 | Дыдыкин Егор Иванов: 50 / 54 | крестьянин - глава
02 | Дыдыкин Кузьма Егоров: 19 / 23 | крестьянин - сын Дыдыкина Егора Иванова [1]
03 | Дыдыкина Прасковья Максимова: - / 25 | крестьянка - жена Дыдыкина Кузьмы Егорова [2]
04 | Дыдыкина Марфа Кузьмина: - / 0 | крестьянка - дочь Дыдыкина Кузьмы Егорова [2]
05 | Дыдыкин Парфен Кузьмин: 3 / 7 | крестьянин - сын Дыдыкина Кузьмы Егорова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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