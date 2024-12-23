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Дыдыкина Анна Семенова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Дыдыкина Анна Семенова
Пол
жен
Номер записи
1798
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
254
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Дыдыкина Семена Иванова [3]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 96об-97
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 254
01 | Дыдыкин Иван Иванов: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Дыдыкина Анастасия Федорова: - / 57 | крестьянка - жена Дыдыкина Ивана Иванова [1]
03 | Дыдыкин Семен Иванов: 17 / 21 | крестьянин - сын Дыдыкина Ивана Иванова [1]
04 | Дыдыкина Марфа Никитина: - / 22 | крестьянка - жена Дыдыкина Семена Иванова [3]
05 | Дыдыкина Анна Семенова: - / 1 | крестьянка - дочь Дыдыкина Семена Иванова [3]
06 | Дыдыкина Акулина Яковлева: - / 33 | крестьянка - сноха Дыдыкина Ивана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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