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Дыдыкин Семен Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Дыдыкин Семен Иванов
Пол
муж
Номер записи
1796
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
254
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Дыдыкина Ивана Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 96об-97
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 254
01 | Дыдыкин Иван Иванов: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Дыдыкина Анастасия Федорова: - / 57 | крестьянка - жена Дыдыкина Ивана Иванова [1]
03 | Дыдыкин Семен Иванов: 17 / 21 | крестьянин - сын Дыдыкина Ивана Иванова [1]
04 | Дыдыкина Марфа Никитина: - / 22 | крестьянка - жена Дыдыкина Семена Иванова [3]
05 | Дыдыкина Анна Семенова: - / 1 | крестьянка - дочь Дыдыкина Семена Иванова [3]
06 | Дыдыкина Акулина Яковлева: - / 33 | крестьянка - сноха Дыдыкина Ивана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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