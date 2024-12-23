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Юрочкина Марфа Родионова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкина Марфа Родионова
Пол
жен
Номер записи
1788
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
253
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Юрочкина Максима Васильева [4]
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 96об-97
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 253
01 | Юрочкин Василий Дмитриев: 57 / 61 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Авдотья Кириллова: - / 49 | крестьянка - жена Юрочкина Василия Дмитриева [1]
03 | Юрочкин Емельян Васильев: 40 / 44 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Дмитриева [1]
04 | Юрочкин Максим Васильев: 34 / 38 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Дмитриева [1]
05 | Юрочкина Марфа Родионова: - / 35 | крестьянка - жена Юрочкина Максима Васильева [4]
06 | Юрочкин Филимон Максимов: 3 / 7 | крестьянин - сын Юрочкина Максима Васильева [4]
07 | Юрочкин Лаврентий Максимов: 0 / - | крестьянин - сын Юрочкина Максима Васильева [4]
08 | Юрочкин Тит Васильев: 17 / 21 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Дмитриева [1]
09 | Юрочкина Агафья Родионова: - / 19 | крестьянка - жена Юрочкина Тита Васильева [8]
10 | Юрочкин Маркел Титов: - / 1 | крестьянин - сын Юрочкина Тита Васильева [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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