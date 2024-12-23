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Юрочкин Василий Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Василий Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
1784
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
253
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
57
Возраст по текущей РС
61
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 96об-97
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 253
01 | Юрочкин Василий Дмитриев: 57 / 61 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Авдотья Кириллова: - / 49 | крестьянка - жена Юрочкина Василия Дмитриева [1]
03 | Юрочкин Емельян Васильев: 40 / 44 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Дмитриева [1]
04 | Юрочкин Максим Васильев: 34 / 38 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Дмитриева [1]
05 | Юрочкина Марфа Родионова: - / 35 | крестьянка - жена Юрочкина Максима Васильева [4]
06 | Юрочкин Филимон Максимов: 3 / 7 | крестьянин - сын Юрочкина Максима Васильева [4]
07 | Юрочкин Лаврентий Максимов: 0 / - | крестьянин - сын Юрочкина Максима Васильева [4]
08 | Юрочкин Тит Васильев: 17 / 21 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Дмитриева [1]
09 | Юрочкина Агафья Родионова: - / 19 | крестьянка - жена Юрочкина Тита Васильева [8]
10 | Юрочкин Маркел Титов: - / 1 | крестьянин - сын Юрочкина Тита Васильева [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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