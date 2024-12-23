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Фомочкин Ефим Несторов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фомочкин Ефим Несторов
Пол
муж
Номер записи
1783
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
252
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
Возраст по текущей РС
2,5
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 95об-96
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 252
01 | Фомочкин Леонтий Васильев: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Фомочкин Нестор Леонтьев: 28 / 32 | крестьянин - сын Фомочкина Леонтия Васильева [1]
03 | Фомочкина Аграфена Васильева: - / 29 | крестьянка - жена Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
04 | Фомочкина Фекла Несторова: - / 14 | крестьянка - дочь Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
05 | Фомочкина Неонила Несторова: - / 9 | крестьянка - дочь Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
06 | Фомочкина Авдотья Несторова: - / 7 | крестьянка - дочь Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
07 | Фомочкин Ефим Несторов: 3 / 7 | крестьянин - сын Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
08 | Фомочкин Ефим Несторов: - / 2,5 | крестьянин - сын Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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