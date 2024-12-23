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Фомочкин Нестор Леонтьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фомочкин Нестор Леонтьев
Пол
муж
Номер записи
1777
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
252
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Фомочкина Леонтия Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 95об-96
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 252
01 | Фомочкин Леонтий Васильев: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Фомочкин Нестор Леонтьев: 28 / 32 | крестьянин - сын Фомочкина Леонтия Васильева [1]
03 | Фомочкина Аграфена Васильева: - / 29 | крестьянка - жена Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
04 | Фомочкина Фекла Несторова: - / 14 | крестьянка - дочь Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
05 | Фомочкина Неонила Несторова: - / 9 | крестьянка - дочь Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
06 | Фомочкина Авдотья Несторова: - / 7 | крестьянка - дочь Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
07 | Фомочкин Ефим Несторов: 3 / 7 | крестьянин - сын Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
08 | Фомочкин Ефим Несторов: - / 2,5 | крестьянин - сын Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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