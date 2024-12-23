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Хорев Григорий Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хорев Григорий Алексеев
Пол
муж
Номер записи
1774
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
251
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 95об-96
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 251
01 | Хорев Григорий Алексеев: 10 / 14 | крестьянин - глава
02 | Хорева Марфа Иванова: - / 54 | крестьянка - мать Хорева Григория Алексеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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