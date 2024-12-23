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Скоробогатов Степан Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Скоробогатов Степан Иванов
Пол
муж
Номер записи
1772
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
250
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Скоробогатова Ивана Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 95об-96
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 250
01 | Скоробогатов Иван Петров: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Скоробогатова Авдотья Максимова: - / 62 | крестьянка - жена Скоробогатова Ивана Петрова [1]
03 | Скоробогатов Андреян Иванов: 32 / 36 | крестьянин - сын Скоробогатова Ивана Петрова [1]
04 | Скоробогатова Прасковья Родионова: - / 34 | крестьянка - жена Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
05 | Скоробогатов Михаил Андреянов: 8 / 12 | крестьянин - сын Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
06 | Скоробогатов Андреян Андреянов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
07 | Скоробогатова Варвара Андреянова: - / 16 | крестьянка - дочь Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
08 | Скоробогатова Авдотья Андреянова: - / 5 | крестьянка - дочь Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
09 | Скоробогатов Степан Иванов: 24 / 28 | крестьянин - сын Скоробогатова Ивана Петрова [1]
10 | Скоробогатова Анастасия Андреева: - / 25 | крестьянка - жена Скоробогатова Степана Иванова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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