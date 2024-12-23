Скоробогатов Степан Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Скоробогатов Степан Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1772
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 250
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Скоробогатова Ивана Петрова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 95об-96
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 250
01 | Скоробогатов Иван Петров: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Скоробогатова Авдотья Максимова: - / 62 | крестьянка - жена Скоробогатова Ивана Петрова [1]
03 | Скоробогатов Андреян Иванов: 32 / 36 | крестьянин - сын Скоробогатова Ивана Петрова [1]
04 | Скоробогатова Прасковья Родионова: - / 34 | крестьянка - жена Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
05 | Скоробогатов Михаил Андреянов: 8 / 12 | крестьянин - сын Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
06 | Скоробогатов Андреян Андреянов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
07 | Скоробогатова Варвара Андреянова: - / 16 | крестьянка - дочь Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
08 | Скоробогатова Авдотья Андреянова: - / 5 | крестьянка - дочь Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
09 | Скоробогатов Степан Иванов: 24 / 28 | крестьянин - сын Скоробогатова Ивана Петрова [1]
10 | Скоробогатова Анастасия Андреева: - / 25 | крестьянка - жена Скоробогатова Степана Иванова [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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