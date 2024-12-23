Скоробогатов Михаил Андреянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкоробогатов Михаил Андреянов

Скоробогатов Михаил Андреянов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Скоробогатов Михаил Андреянов
Пол
муж
Номер записи
1768
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
250
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 95об-96
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 250
01 | Скоробогатов Иван Петров: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Скоробогатова Авдотья Максимова: - / 62 | крестьянка - жена Скоробогатова Ивана Петрова [1]
03 | Скоробогатов Андреян Иванов: 32 / 36 | крестьянин - сын Скоробогатова Ивана Петрова [1]
04 | Скоробогатова Прасковья Родионова: - / 34 | крестьянка - жена Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
05 | Скоробогатов Михаил Андреянов: 8 / 12 | крестьянин - сын Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
06 | Скоробогатов Андреян Андреянов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
07 | Скоробогатова Варвара Андреянова: - / 16 | крестьянка - дочь Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
08 | Скоробогатова Авдотья Андреянова: - / 5 | крестьянка - дочь Скоробогатова Андреяна Иванова [3]
09 | Скоробогатов Степан Иванов: 24 / 28 | крестьянин - сын Скоробогатова Ивана Петрова [1]
10 | Скоробогатова Анастасия Андреева: - / 25 | крестьянка - жена Скоробогатова Степана Иванова [9]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.