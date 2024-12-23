Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванов

Василий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Василий Иванов
Пол
муж
Номер записи
1763
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
249
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
племянник Никиты Алексеева [1]
Причина выбытия
умер
Год убытия
1814
Год рождения вычисленный
1811
Год смерти
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 94об-95
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 249
01 | Никита Алексеев: 22 / 26 | крестьянин - глава
02 | Мария Егорова: - / 26 | крестьянка - жена Никиты Алексеева [1]
03 | Неонила Никитина: - / 8 | крестьянка - дочь Никиты Алексеева [1]
04 | Каллиник Никитин: 0 / - | крестьянин - сын Никиты Алексеева [1]
05 | Ефим Иванов: 2 / - | крестьянин - племянник Никиты Алексеева [1]
06 | Василий Иванов: 0 / - | крестьянин - племянник Никиты Алексеева [1]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Установлено косвенным образом: в исповедной Росписи 1801 года у Никиты указан только один брат: Иван (см. ЦАНО ф.570 оп.559А д.576 л.1194).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.