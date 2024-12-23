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Мария Егорова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мария Егорова
Пол
жен
Номер записи
1759
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
249
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Никиты Алексеева [1]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 94об-95
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 249
01 | Никита Алексеев: 22 / 26 | крестьянин - глава
02 | Мария Егорова: - / 26 | крестьянка - жена Никиты Алексеева [1]
03 | Неонила Никитина: - / 8 | крестьянка - дочь Никиты Алексеева [1]
04 | Каллиник Никитин: 0 / - | крестьянин - сын Никиты Алексеева [1]
05 | Ефим Иванов: 2 / - | крестьянин - племянник Никиты Алексеева [1]
06 | Василий Иванов: 0 / - | крестьянин - племянник Никиты Алексеева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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