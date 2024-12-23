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Юрочкин Степан Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Степан Семенов
Пол
муж
Номер записи
1750
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
248
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Юрочкина Семена Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 94об-95
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 248
01 | Юрочкин Семен Иванов: 54 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Прасковья Петрова: - / 57 | крестьянка - жена Юрочкина Семена Иванова [1]
03 | Юрочкина Марфа Семенова: - / 17 | крестьянка - дочь Юрочкина Семена Иванова [1]
04 | Юрочкин Степан Семенов: 31 / 35 | крестьянин - сын Юрочкина Семена Иванова [1]
05 | Юрочкина Домна Степанова: - / 33 | крестьянка - жена Юрочкина Степана Семенова [4]
06 | Юрочкина Наталья Степанова: - / 13 | крестьянка - дочь Юрочкина Степана Семенова [4]
07 | Юрочкина Мелания Степанова: - / 4 | крестьянка - дочь Юрочкина Степана Семенова [4]
08 | Юрочкин Демид Степанов: 0,5 / - | крестьянин - сын Юрочкина Степана Семенова [4]
09 | Юрочкин Сергей Семенов: 16 / 20 | крестьянин - сын Юрочкина Семена Иванова [1]
10 | Юрочкина Варвара Несторова: - / 20 | крестьянка - жена Юрочкина Сергея Семенова [9]
11 | Юрочкина Евфимия Сергеева: - / 1 | крестьянка - дочь Юрочкина Сергея Семенова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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