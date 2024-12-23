Юрочкина Марфа Семенова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Юрочкина Марфа Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1749
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 248
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Юрочкина Семена Иванова [1]
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 94об-95
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 248
01 | Юрочкин Семен Иванов: 54 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Прасковья Петрова: - / 57 | крестьянка - жена Юрочкина Семена Иванова [1]
03 | Юрочкина Марфа Семенова: - / 17 | крестьянка - дочь Юрочкина Семена Иванова [1]
04 | Юрочкин Степан Семенов: 31 / 35 | крестьянин - сын Юрочкина Семена Иванова [1]
05 | Юрочкина Домна Степанова: - / 33 | крестьянка - жена Юрочкина Степана Семенова [4]
06 | Юрочкина Наталья Степанова: - / 13 | крестьянка - дочь Юрочкина Степана Семенова [4]
07 | Юрочкина Мелания Степанова: - / 4 | крестьянка - дочь Юрочкина Степана Семенова [4]
08 | Юрочкин Демид Степанов: 0,5 / - | крестьянин - сын Юрочкина Степана Семенова [4]
09 | Юрочкин Сергей Семенов: 16 / 20 | крестьянин - сын Юрочкина Семена Иванова [1]
10 | Юрочкина Варвара Несторова: - / 20 | крестьянка - жена Юрочкина Сергея Семенова [9]
11 | Юрочкина Евфимия Сергеева: - / 1 | крестьянка - дочь Юрочкина Сергея Семенова [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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