Горенков Зот Максимов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Горенков Зот Максимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1746
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 247
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Горенкова Максима Иванова [1]
- Возраст по текущей РС
- 2,5
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 93об-94
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 247
01 | Горенков Максим Иванов: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Горенкова Мавра Степанова: - / 38 | крестьянка - жена Горенкова Максима Иванова [1]
03 | Горенкова Мария Максимова: - / 15 | крестьянка - дочь Горенкова Максима Иванова [1]
04 | Горенков Ларион Максимов: 15 / 18 | крестьянин - сын Горенкова Максима Иванова [1]
05 | Горенков Трифон Максимов: 12 / - | крестьянин - сын Горенкова Максима Иванова [1]
06 | Горенков Трофим Максимов: 9 / 13 | крестьянин - сын Горенкова Максима Иванова [1]
07 | Горенков Зот Максимов: - / 2,5 | крестьянин - сын Горенкова Максима Иванова [1]
- Дополнительная информация в записи
- Сын от второй жены.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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