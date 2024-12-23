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Горенков Зот Максимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горенков Зот Максимов
Пол
муж
Номер записи
1746
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
247
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Горенкова Максима Иванова [1]
Возраст по текущей РС
2,5
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 93об-94
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 247
01 | Горенков Максим Иванов: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Горенкова Мавра Степанова: - / 38 | крестьянка - жена Горенкова Максима Иванова [1]
03 | Горенкова Мария Максимова: - / 15 | крестьянка - дочь Горенкова Максима Иванова [1]
04 | Горенков Ларион Максимов: 15 / 18 | крестьянин - сын Горенкова Максима Иванова [1]
05 | Горенков Трифон Максимов: 12 / - | крестьянин - сын Горенкова Максима Иванова [1]
06 | Горенков Трофим Максимов: 9 / 13 | крестьянин - сын Горенкова Максима Иванова [1]
07 | Горенков Зот Максимов: - / 2,5 | крестьянин - сын Горенкова Максима Иванова [1]
Дополнительная информация в записи
Сын от второй жены.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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